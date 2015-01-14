〔情報ＢＯＸ〕15年度財投機関債4兆6855億円の内訳

［東京 １４日 ロイター］ -
◎財投機関債計 １５年度 １４年度
４兆６８５５億円 ４兆１７６１億円
うち普通社債 ２兆３１４４億円 ２兆２９９１億円
資産担保証券 ２兆３７１１億円 １兆８７７０億円
・住宅金融支援機構 ２兆８９４４億円 ２兆０７２０億円
・日本政策投資銀行 ４０００億円 ４０００億円
・日本高速道路保有
債務返済機構 ３３００億円 ５２００億円
・日本政策金融公庫 ３０００億円 ３２００億円
・商工組合中央金庫 ２６４５億円 ２４０２億円
・鉄道建設・運輸施
設整備支援機構 １４８０億円 １６３０億円
・日本学生支援機構 １２００億円 １８００億円
・都市再生機構 ７００億円 ８００億円
・国際協力機構 ６００億円 ８００億円
・新関西国際空港 ３７６億円 ３７２億円
・国際協力銀行 ２００億円 ２００億円
・福祉医療機構 ２００億円 ２００億円
・沖縄振興開発金融公庫 １００億円 １００億円
・水資源機構 ６０億円 ６０億円
・国立大学財務・経営セ
ンター ５０億円 ５０億円
・中部国際空港 ─ １２７億円
・国立病院機構 ─ ５０億円
・地域医療機能推進機構 ─ ５０億円
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文