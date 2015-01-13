再送-14日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0920 臨時閣議・来年度予算案閣議決定 0850 １２月マネーストック（日銀） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 自民政調・情報通信戦略調査会 1500 12月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １３日（火） ◇指標 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Dec 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Dec 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Dec 12:30 米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Dec 12:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米求人労働移動調査（労働省） Nov 19:00 米財政収支（財務省） Dec ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 22:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "Goal-Based Monetary Policy Report" １４日（水） ◇指標 14Jan 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Dec 14Jan 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Nov 14Jan 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14Jan 13:30 米輸出入物価（労働省） Dec 14Jan 13:30 米小売売上高（商務省） Dec 14Jan 15:00 米企業在庫（商務省） Nov ◇イベント 14:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 14:45 カーニー英中銀総裁が議会で答弁 17:30 オズボーン英財務相がロイヤル・エコノミック・ソサエティーで講演 18:00 米財務省３０年債入札 19:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 14 Jan 12:00 Q4 2014 JPMorgan Chase & Co 14 Jan 13:00 Q4 2014 Wells Fargo & Co