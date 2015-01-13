12月の英生産者物価、 前年比-0.8％　予想以上に低下

［ロンドン １３日 ロイター］ - 英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した１２月の生 産者物価統計によると、産出指数は前月比０．３％低下、前年比は０．８％低下だった。 前年比は市場予想（０．４％低下）以上の大幅な低下となった。 詳細は以下の通り。（かっこ内は前回発表） DEC NOV FCAST(Y/Y) ＜産出指数（季節調整前）＞ Mth-on-mth change -0.3 -0.2 (0.2) -0.3 Yr-on-yr change -0.8 -0.6 (-0.1) -0.4 ＜産出指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（季節調整前）＞ Mth-on-mth change 0.0 0.0 (0.5) -0.1 Yr-on-yr change 0.8 0.9 (1.4) 1.2 ＜投入指数―素材・燃料（季節調整前）＞ Monthly change -2.4 -0.7 (-1.0) -3.0 Yr-on-yr change -10.7 -8.2 (-8.8) -11.6 ＜投入指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（調整後）＞ Monthly change -0.4 0.2 (0.2) Yr-on-yr change -1.8 -1.9 (-2.3)