米金融・債券市場＝横ばい、株高の勢い緩む

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時38分 110*15.00=2.4999% 10年債 米東部時間16時36分 103*03.50=1.9017% 5年債 米東部時間16時37分 101*07.50=1.3668% 2年債 米東部時間16時28分 100*05.50=0.5368% 13日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。10年国債利回りは約1 年半ぶりの低水準近辺で推移した。株高の勢いが緩むにつれ、国債相場は底堅い動きとな った。 Tボンド先物3月限 は6/32高の148─20/32。 Tノート先物3月限 は8/32高の129─10/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -7.50 (-1.00)