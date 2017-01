UPDATE 1-米金融・債券市場＝横ばい、株高の勢い緩む

(情報を追加しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 110*13.50=2.5020% 10年債 米東部時間17時05分 103*02.50=1.9051% 5年債 米東部時間17時05分 101*06.75=1.3717% 2年債 米東部時間17時00分 100*05.25=0.5408% 13日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。10年国債利回りは約1 年半ぶりの低水準近辺で推移した。株高の勢いが緩むにつれ、国債相場は底堅い動きとな った。 米原油先物はこの日1バレル45ドルを割り込む場面も見られた。市場では、国内物 価の伸びが弱まった場合、連邦準備理事会(FRB)が今年利上げに踏み切る確率も低下 するのではないかとの見方もある。 こうした状況に加え、ユーロ圏のデフレをめぐる懸念やギリシャの政治的な不安が米 国債相場の下支えになっていると市場関係者は指摘する。 朝方は、株価が値上がりしたことや午後の10年債入札への備えからさえない動きと なった。経済指標が底堅い内容だったことも売り要因となった。 全米独立事業者協会(NFIB)が発表した昨年12月の中小企業楽観度指数は2. 3ポイント上昇して100.4となり、2006年10月以来8年超ぶりの高水準を記録 した。節目の100を超えたのは8年ぶりで、景気後退前の平均水準を回復。雇用や資本 支出、事業拡大計画のほか、売り上げ予想が大きく上向いた。 10年国債利回り は1.910%と前日終盤からほぼ変わらず。一時1 .8640%と1年8カ月ぶりの水準に低下した。 30年国債利回り は2.507%と前日から1.5ベーシスポイント( bp)上昇。トレードウエブによると、一時2.461%と、2012年7月につけた過 去最低の2.443%に迫った。 こうしたなか、インフレ期待を示す数字は低下した。トレードウエブによると、国債 とインフレ指数連動債(TIPS)の利回り格差であるブレーク・イーブン・インフレ率 (BEI)は、5年物 が1.07%と2009年9月以来5年4カ月ぶり の水準に低下。10年物 も1.53%と2010年8月以来4年5カ月 ぶりの水準に低下した。 午後行われた210億ドルの10年債リオープン入札は全般的に予想を下回る内容と なった。翌日には130億ドルの30年債リオープンなどの入札が行われる。 Tボンド先物3月限 は6/32高の148─20/32。 Tノート先物3月限 は8/32高の129─10/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -7.50 (-1.00)