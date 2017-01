[14日 ロイター] - 海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。

Wednesday, 14 January, 2015---------------------------------------------- 1500 日本:12月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 14:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 14:45 カーニー英中銀総裁が英議会で答弁 17:30 オズボーン英財務相がロイヤル・エコノミック・ソサエティーで講演 18:00 米財務省30年債入札 19:00 米地区連銀経済報告

◇決算予定 14 Jan 12:00 Q4 2014 JPMorgan Chase & Co 14 Jan 13:00 Q4 2014 Wells Fargo & Co

Thursday, 15 January, 2015---------------------------------------------- All Day 日本:日銀支店長会議 0930 日本:黒田日銀総裁あいさつ 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:20年利付国債(1月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1430 日本:日銀1月地域経済報告(さくらリポート) ●海外分● ◇イベント 05:00 インドネシア:中銀金利発表 Jan 韓国:中銀金利発表 Jan 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 OPEC月報

◇決算予定 15 Jan 12:00 Q4 2014 Bank of America Corp 15 Jan AMC Q4 2014 BlackRock Inc 15 Jan BMO Q4 2014 Citigroup Inc 15 Jan AMC Q4 2014 Intel Corp

Friday, 16 January, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:11月第3次産業活動指数(経済産業省) 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1030 日本:流動性供給入札 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:流動性供給入札結果 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 13:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

"Goal-Based Monetary Policy Report" 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ 18:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演

◇決算予定 16 Jan BMO Q4 2014 Goldman Sachs Group Inc

Saturday, 17 January, 2015---------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 13:50 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同連銀の会合であいさつ

Monday, 19 January, 2015---------------------------------------------- 1200 KDDI、au新商品・新サービス発表会 1430 日本:12月の百貨店売上高 ●海外分● 米国(キング牧師生誕記念日)

Tuesday, 20 January, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本:日銀金融政策決定会合1日目 1030 日本:5年利付国債の入札発行 1030 日本:流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本:5年利付国債の入札結果 1300 日本:12月マンション発売(不動産経済研究所) 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 日本:12月コンビニ売上高 ●海外分● ◇イベント 米大統領一般教書演説 ◇決算予定 20 Jan BMO Q4 2014 Johnson & Johnson 20 Jan AMC Q4 2014 International Business Machines Co 20 Jan BMO Q4 2014 Morgan Stanley

Wednesday, 21 January, 2015---------------------------------------------- All Day 日本:日銀金融政策決定会合2日目 1400 日本:12月のスーパー売上高 1400 日本:12月のショッピングセンター売上高 ●海外分● ◇イベント 02:00 米大統領一般教書演説(現地時間20日) 09:30 英金融政策委員会の議事録 Jan 15:00 カナダ:中銀金利発表 フラジル:中銀金利発表 世界経済フォーラム年次会合(ダボス、24日まで)

◇決算予定 21 Jan AMC Q4 2014 eBay Inc 21 Jan AMC Q3 2015 Xilinx Inc Thursday, 22 January, 2015---------------------------------------------- 0850 日本:主要銀行貸出動向アンケート調査(日銀) 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:20年利付国債の入札発行 1030 日本:2年利付国債(2月債)の発行予定額等 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 1245 日本:20年利付国債の入札結果 1400 日本:1月金融経済月報(日銀) 1515 日本:20年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省2・5・7年債・変動利付2年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札 Friday, 23 January, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1600 短期金融市場取引活性化研究会との実務者レベル会合(日銀) Sunday, 25 January, 2015---------------------------------------------- ●海外分● ギリシャ総選挙(予定)

Monday, 26 January, 2015---------------------------------------------- 0850 日本:日銀金融政策決定会合の議事要旨(12月18、19日分) ●海外分● ◇決算予定 26 Jan AMC Q2 2015 Microsoft Corp 26 Jan AMC Q4 2014 Texas Instruments Inc

Tuesday, 27 January, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本:12月企業向けサービス価格指数(日銀) ●海外分● ◇決算予定 27 Jan AMC Q1 2015 Apple Inc 27 Jan 12:30 Q4 2014 Caterpillar Inc. 27 Jan AMC Q4 2014 Yahoo! Inc

