アジア通貨動向（14日）＝韓国ウォンが上昇、リンギは下落

[シンガポール 14日 ロイター] - 14日のアジア通貨市場では、韓国ウォン が円に追随して上昇。一方マレーシアリンギは2009年7月以来の安値をつけた。 アジア株式 は0.3%安。ユーロ は対ドルで約9年ぶりの安 値水準で推移している。銅価格も5年半ぶり安値に落ち込んだほか、原油価格への新たな 圧力も強まっている。また、世界銀行が世界経済の成長率見通しを引き下げたことも、リ スク回避の動きにつながっている。 アジアの株式と為替市場の反応はおおむね限定的となっている。ただ、原油輸出国で あるマレーシアのリンギ は下落し、一時1ドル=3.5950リンギと、2009 年7月以来の安値をつけた。 マコーリー・キャピタルのストラテジスト、Nizam Idris氏は、第1・四半期末まで に3.65リンギまで下落する可能性があると指摘。海外勢による資金引き揚げだけでな く、国内からも海外に資金を移動させる動きがあるとしている。 韓国ウォン は対ドルで上昇。安全通貨とされる円が値を上げ、この流れに追随 した。 *0556GMT(日本時間午後2時56分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.11 117.92 +0.69 Sing dlr 1.3357 1.3334 -0.17 Taiwan dlr 31.770 31.862 +0.29 Korean won 1081.21 1083.50 +0.21 Baht 32.77 32.85 +0.24 Peso 44.66 44.67 +0.01 Rupiah 12595.00 12595.00 +0.00 Rupee 62.15 62.14 -0.01 Ringgit 3.5970 3.5920 -0.14 Yuan 6.1966 6.1983 +0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.11 119.66 +2.17 Sing dlr 1.3357 1.3260 -0.73 Taiwan dlr 31.770 31.718 -0.16 Korean won 1081.21 1099.30 +1.67 Baht 32.77 32.90 +0.40 Peso 44.66 44.72 +0.13 Rupiah 12595.00 12380.00 -1.71 Rupee 62.15 63.03 +1.42 Ringgit 3.5970 3.4965 -2.79 Yuan 6.1966 6.2040 +0.12