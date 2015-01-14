中国・香港株式市場・大引け＝中国反落、製造業関連銘柄に売り

［上海 １４日 ロイター］ -
上海総合指数 前営業日比 売買代金概算
大引け 3222.4372 12.8633安 2670.2億元（上海Ａ株）
高値 3268.4827
安値 3193.9777
前場終値 3247.3473 12.0468高 1465.8億元（上海Ａ株）
寄り付き 3242.3366 7.0361高
前営業日終値 3235.3005 5.9847高 2733.7億元（上海Ａ株）
ハンセン指数
前場終値 24271.10 55.13高 467.3億香港ドル
寄り付き 24276.33 60.36高
前営業日終値 24215.97 189.51高
中国株式市場は薄商いの中、反落で引けた。製造業関連の銘柄が売られた。
金融・銀行分野のサブ指数は小幅高で終了。その他の業種は全般的に売られ、製造業のサブ指数の一部は５％近く下落した。
上海総合指数 終値は１２．８６３３ポイント（０．４０％）安の３２２２．４３７２。
大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１１．６１７ポイント（０．３３％）安の３５０２．４２３。
上海市場で商いが活発だったのは、中国銀行 （３．６％高）、中国農業銀行 （１．９％高）、中国工商銀行（ＩＣＢＣ） （１．５％高）。
深セン市場では、京東方科技（ＢＯＥテクノロジー） （２．５％安）、国信証券 （１０．０％高）、ＴＣＬ集団 （２．０％安）。
香港経由の上海株投資 は限度額の１３０億元に対して７億２０００万 元だった。
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