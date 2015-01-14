再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀支店長会議 0850 １１月機械受注（内閣府） 0850 １２月企業物価指数（日銀） 0930 黒田日銀総裁あいさつ 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1430 日銀１月地域経済報告（さくらリポート） 1500 全銀協会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １４日（水） ◇指標 14Jan 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Dec 14Jan 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Nov 14Jan 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14Jan 13:30 米輸出入物価（労働省） Dec 14Jan 13:30 米小売売上高（商務省） Dec 14Jan 15:00 米企業在庫（商務省） Nov ◇イベント 14:00 プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 14:45 カーニー英中銀総裁が英議会で答弁 17:30 オズボーン英財務相がロイヤル・エコノミック・ソサエティーで講演 18:00 米財務省３０年債入札 19:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 14 Jan 12:00 Q4 2014 JPMorgan Chase & Co 14 Jan 13:00 Q4 2014 Wells Fargo & Co １５日（木） ◇指標 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Dec 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Nov 13:30 米卸売物価指数（労働省） Dec 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jan ◇イベント 05:00 インドネシア：中銀金利発表 Jan 韓国：中銀金利発表 Jan 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 ＯＰＥＣ月報 ◇決算予定 15 Jan 12:00 Q4 2014 Bank of America Corp 15 Jan AMC Q4 2014 BlackRock Inc 15 Jan BMO Q4 2014 Citigroup Inc 15 Jan AMC Q4 2014 Intel Corp