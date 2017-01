UPDATE 1-米金融・債券市場＝30年債利回り過去最低、低調な小売統計・株安受け

(情報を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 111*07.50=2.4658% 10年債 米東部時間17時05分 103*17.00=1.8553% 5年債 米東部時間17時05分 101*14.75=1.3196% 2年債 米東部時間17時00分 100*07.75=0.5006% 14日の米金融・債券市場では、30年債利回りが過去最低水準を更新した。朝方発 表された12月の米小売統計が思わしくなかったことで、連邦準備理事会(FRB)が年 内は利上げを開始しないとの観測が高まったことが背景。米株式相場が続落したことも国 債に買いが入る要因となった。 トレードウエブによると、30年債 利回りは2.395%と、過去最 低を更新。ただ午後に入ってから、米原油先物の持ち直しを受け国債価格は全般的に上げ 幅を縮小。30年債利回りは取引終盤では2.455%と、前日終盤から3ベーシスポイ ント(bp)低い水準で推移している。 10年債 利回りは一時1.784%と、約20カ月ぶりの低水準をつけ た、取引終盤では1.840%で推移している。同利回りの過去最低水準は2012年7 月につけた1.381%。 この日は短期債利回りも低下し、5年債 利回りは1.247%と3カ月ぶ り低水準、2年債 利回りは0.452%と、前年10月29日以来の低水準を つけた。 朝方発表された12月の小売売上高は前月比0.9%減と予想の0.1%減を超え て減少、11カ月ぶりの大幅な落ち込みとなった。野村証券インターナショナル(ニュー ヨーク)の金利ストラテジスト、スタンレー・サン氏は、「市場では、原油価格の下落で 消費が押し上げられるとの期待が出ていた」としている。 財務省がこの日に実施した130億ドルの30年債(リオープン=銘柄統合)入札は 、最高落札利回りが2.430%と、入札史上の過去最低を記録した。世界経済をめぐる 懸念を背景に、米長期債への需要が膨らんだ。 この日のユーロ圏金融・債券市場では、独10年債 利回りが0.424 %と過去最低水準を更新。この他、フランス、オランダ、ベルギー、オーストリア、フィ ンランドの10年債利回りも過去最低となった。 ナショナル・ペン・インベスターズ・トラストのシニア債券ポートフォリオ・マネジ ャー、ジェームズ・バーンズ氏は、「米国債利回りは諸外国の国債利回りと比べると、依 然として魅力的な水準にある」としている。 Tボンド先物3月限 は25/32高の149─13/32。 Tノート先物3月限 は14.5/32高の129─24.5/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (-0.25)