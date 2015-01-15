UPDATE 1-韓国の15年成長率見通しを3.4％に下方修正、16年は3.7％＝中銀

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(内容を更新しました) ［ソウル １５日 ロイター］ - 韓国銀行（中央銀行）は１５日、２０１４年と１５年の経済予測を 改定したほか、１６年の経済予測を新たに発表した。 国内総生産（ＧＤＰ）伸び率については、１４年が３．３％、１５年が３．４％とし、従来予測（１４ 年が３．５％、１５年が３．９％）からそれぞれ下方修正した。１６年は３．７％に拡大すると予想した。 経済予測の詳細は以下の通り（特記がなければ前年比％）。 2014 2015 2016 REV *PREV REV *PREV NEW Gross domestic product 3.3 3.5 3.4 3.9 3.7 Private consumption 1.7 2.0 2.6 3.5 2.9 Facilities investment 5.9 5.2 6.0 5.9 5.7 Investment on IP products 5.6 6.6 7.0 6.8 7.3 Construction investment 1.1 1.9 3.3 3.3 2.3 ^Goods exports 2.1 4.0 3.4 5.5 3.9 ^Goods imports 1.2 2.7 3.4 5.7 4.2 Consumer price index 1.3 1.4 1.9 2.4 2.6 Annual core inflation (pct) 2.0 2.1 2.6 2.5 2.4 Unemployment rate (pct) 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 Current account ($bln) 90.0 84.0 94.0 70.0 85.0 - - - - ACTUAL GDP GROWTH IN RECENT YEARS (PERCENT): 2013 3.0 2012 2.3 2011 3.7 2010 6.5 2009 0.7
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