アジア通貨動向（15日）＝インド中銀の緊急利下げでルピー上昇、リンギ持ち直す

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場では、マレーシア リンギが上昇した。今週に入って約6年ぶり安値に下落していたが持ち直した。一方、 インド準備銀行(中央銀行)の緊急利下げを受け、ルピーは上昇した。 マレーシアリンギ は1ドル=3.5640リンギ。ロイターのデータによる と、14日には2009年4月以来の安値である3.6020リンギを付けた。 ストップロス注文に加え、対リンギでのシンガポールドル の下落が、リン ギの支援材料となった。 インドルピー は約2カ月ぶり高値を付けた。中銀の緊急利下げで、債券・株 式市場も上昇した。市場は利下げを幅広く予想していたものの、2月3日の政策レビュー 、もしくは2月末の予算案発表後のいずれかの時期になるとの見方が優勢だった。 スタンダード・チャータードのアナリストはリサーチノートで、利下げが短期的にル ピーの支援材料になる可能性があると指摘した。 韓国ウォンは、韓国銀行(中央銀行)が金利を据え置いたことを受けて、下げ幅を縮 小。一部では、予想外の利下げが織り込まれていた。 *0716GMT(日本時間午後4時16分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.70 117.34 -0.31 Sing dlr 1.3316 1.3344 +0.21 Taiwan dlr 31.724 31.832 +0.34 Korean won 1081.14 1082.20 +0.10 Baht 32.74 32.79 +0.15 Peso 44.68 44.68 +0.00 Rupiah 12600.00 12612.00 +0.10 Rupee 61.71 62.19 +0.78 Ringgit 3.5640 3.5940 +0.84 Yuan 6.1896 6.1957 +0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.70 119.66 +1.67 Sing dlr 1.3316 1.3260 -0.42 Taiwan dlr 31.724 31.718 -0.02 Korean won 1081.14 1099.30 +1.68 Baht 32.74 32.90 +0.49 Peso 44.68 44.72 +0.10 Rupiah 12600.00 12380.00 -1.75 Rupee 61.71 63.03 +2.14 Ringgit 3.5640 3.4965 -1.89 Yuan 6.1896 6.2040 +0.23