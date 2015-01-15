11月のユーロ圏貿易黒字、200億ユーロに拡大

Investing |
［ブリュッセル １５日 ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した１１月 のユーロ圏貿易収支は、季節調整前で２００億ユーロの黒字と、前月から黒字幅が拡大し た。 アナリスト予想は１９６億ユーロの黒字だった。ロシア向けの輸出は落ち込んだもの の、ユーロ安と原油安が寄与した。 輸出は季節調整前で前年比１％増加、輸入は２％減少した。 （単位：10億ユーロ、季節調整前） ---- Nov 13 Nov 14 Growth Oct 13 輸出 161.7 162.6 1% 172.8 輸入 145.2 142.6 -2% 156.3 貿易収支 16.5 20.0 16.5
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
外国為替フォーラム
仏選挙後のリスクオン正解か
政治リスクから経済ファンダメンタルズへ市場の視線が戻ることで、リスクオンの動きが期待できると三井住友銀の山口曜一郎氏は分析。 記事の全文
｢板挟みの韓国｣を継ぐ文氏
米中の板挟みと国内政治の分断を引き継ぐ文新政権が北朝鮮問題で主体的に行動することは難しいと第一生命経済研の西濱徹氏は指摘。 記事の全文