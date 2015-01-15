11月のユーロ圏貿易黒字、200億ユーロに拡大

［ブリュッセル １５日 ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した１１月 のユーロ圏貿易収支は、季節調整前で２００億ユーロの黒字と、前月から黒字幅が拡大し た。 アナリスト予想は１９６億ユーロの黒字だった。ロシア向けの輸出は落ち込んだもの の、ユーロ安と原油安が寄与した。 輸出は季節調整前で前年比１％増加、輸入は２％減少した。 （単位：10億ユーロ、季節調整前） ---- Nov 13 Nov 14 Growth Oct 13 輸出 161.7 162.6 1% 172.8 輸入 145.2 142.6 -2% 156.3 貿易収支 16.5 20.0 16.5