米金融・債券市場＝30年債利回り過去最低、スイス中銀利下げで

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［ニューヨーク １５日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時04分 113*04.00=2.3827% １０年債 米東部時間16時04分 104*18.00=1.7428% ５年債 米東部時間16時05分 102*02.50=1.1919% ２年債 米東部時間16時02分 100*12.25=0.4282% １５日の米金融・債券市場では、長期国債価格が大幅高。３０年債利回りは昨日に続 き過去最低水準を更新した。スイス中銀がこの日、これまで維持してきたスイスフラン相 場の上限撤廃を宣言するとともに利下げに踏み切ったことを受け、米長期国債への買いが 膨らんだ。 Ｔボンド先物３月限 は２２／３２高の１５０─０３／３２。 Ｔノート先物３月限 は１８．５０／３２高の１３０─１１／３２。 ＜ドルスワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (-0.25)
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