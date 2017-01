UPDATE 1-米金融・債券市場＝30年債利回り過去最低、スイス中銀利下げで

(情報を追加し、表のレートを更新しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 113*15.50=2.3671% 10年債 米東部時間17時05分 104*22.50=1.7275% 5年債 米東部時間17時05分 102*04.75=1.1774% 2年債 米東部時間17時05分 100*12.75=0.4202% 15日の米金融・債券市場では、長期国債価格が大幅高。30年債利回りは昨日に続 き過去最低水準を更新した。スイス中銀がこの日、これまで維持してきたスイスフラン相 場の上限撤廃を宣言するとともに利下げに踏み切ったことを受け、米長期国債への買いが 膨らんだ。 スイス中銀は、これまで1ユーロ=1.20フランに設定していた対ユーロ相場の上 限を廃止。あわせて中銀預金金利を従来のマイナス0.25%からマイナス0.75%に 引き下げた。 ジョルダン総裁は会見で、決定は「パニック的な反応」ではなかったとし、持続不可 能だったため上限を撤廃したと説明。その上で「このような金融政策の解除を決定する際 には、市場の不意を突く必要がある」と述べた。利下げについては、時間とともにフラン に対する上昇圧力を和らげる一助になるとした。 これを受け、スイスフランは対ドル で2011年以来の高値をつけた。 また、欧州中央銀行(ECB)理事会を来週22日に控え、警戒感から米国債や独連 邦債が買われたという。 ロイターが行ったエコノミスト調査では、70%の確率でECBが量的緩和(QE) を決定すると予想されている。 この日の経済指標では、米フィラデルフィア連銀の1月製造業業況指数が6.3に低 下し11カ月ぶりの低水準となったほか、12月の卸売物価指数(PPI)は季節調整済 で前月比0.3%下落と、2011年10月以来約3年ぶりの大幅な落ち込みとなった。 指標を受け、市場では米連邦準備理事会(FRB)が年内利上げを見送るのではないかと の憶測も流れた。 30年債 利回りは一時2.393%と過去最低を更新。その後は前日 終盤から4.6ベーシスポイント(bp)低下の2.407%。 10年債 利回りは一時1.756%と、1年8カ月ぶりの低水準をつけ 、その後は前日比6.5bp低下の1.770%。 Tボンド先物3月限 は22/32高の150─03/32。 Tノート先物3月限 は18.50/32高の130─11/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -8.00 (-0.25)