［１６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 16 January, 2015---------------------------------------------- 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 13:50 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演
"Goal-Based Monetary Policy Report" 16:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ 18:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演
◇休場 フィリピン
◇決算予定 16 Jan BMO Q4 2014 Goldman Sachs Group Inc
Saturday, 17 January, 2015----------------------------------------------
●海外● ◇イベント 13:50 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が同連銀の会合であいさつ
Monday, 19 January, 2015---------------------------------------------- 1200 ＫＤＤＩ、ａｕ新商品・新サービス発表会 1430 日本：１２月の百貨店売上高 ●海外● ◇休場 米国（キング牧師生誕記念日）
Tuesday, 20 January, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合１日目 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1145 富士通 新型ＰＣタブレット発表会 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1300 日本：12月マンション発売（不動産経済研究所） 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1600 日本：１２月のコンビニ売上高 ●海外● ◇イベント 01:30 ＩＭＦ世界経済見通し
米大統領一般教書演説 ◇決算予定 20 Jan BMO Q4 2014 Johnson & Johnson 20 Jan AMC Q4 2014 International Business Machines Co 20 Jan BMO Q4 2014 Morgan Stanley
Wednesday, 21 January, 2015---------------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 1400 日本：１２月のスーパー売上高 1400 日本：１２月のショッピングセンター売上高 ●海外● ◇イベント 02:00 米大統領一般教書演説（現地時間２０日） 09:30 英金融政策委員会の議事録 Jan 15:00 カナダ：中銀金利発表 フラジル：中銀金利発表 世界経済フォーラム年次会合（ダボス、２４日まで）
◇決算予定 21 Jan AMC Q4 2014 eBay Inc 21 Jan AMC Q3 2015 Xilinx Inc
Thursday, 22 January, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：２年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1400 日本：１月金融経済月報（日銀） 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 16:00 米財務省２・５・７年債・変動利付２年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ◇決算予定 22 Jan AMC Q1 2015 Starbucks Corp
Friday, 23 January, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1600 短期金融市場取引活性化研究会との実務者レベル会合（日銀） ●海外● ◇決算予定 23 Jan BMO Q4 2014 General Electric Co
sunday, 25 January, 2015---------------------------------------------- ●海外● ギリシャ総選挙
Monday, 26 January, 2015---------------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月１８、１９日分） ●海外● ◇決算予定 26 Jan AMC Q2 2015 Microsoft Corp 26 Jan AMC Q4 2014 Texas Instruments Inc
◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド
Tuesday, 27 January, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１２月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省２年・変動利付２年債入札 ＥＵ財務相理事会
◇決算予定 27 Jan AMC Q1 2015 Apple Inc 27 Jan 12:30 Q4 2014 Caterpillar Inc. 27 Jan AMC Q4 2014 Yahoo! Inc
Wednesday, 28 January, 2015----------------------------------------------
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省５年債入札
◇決算予定 28 Jan BMO Q4 2014 Boeing Co 28 Jan AMC Q4 2014 Facebook Inc
◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド
Thursday, 29 January, 2015---------------------------------------------- ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省７年債入札
◇決算予定 29 Jan Q4 2014 Ford Motor Co 29 Jan AMC Q4 2014 Google Inc 29/1 Nokia Q4 2014 Results
Friday, 30 January, 2015---------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1230 日本：1月国際投資戦略調査
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
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