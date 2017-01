アジア通貨動向（16日）＝Ｓドルが上昇、「スイスショック」で荒い値動き

[シンガポール 16日 ロイター] - 16日のアジア通貨市場では、シンガポー ルドルが小幅に上昇している。スイス国立銀行(中央銀行)は前日、スイスフランの対ユ ーロの上限を廃止すると発表。世界の金融市場に動揺が広がっている。アナリストらは、 シンガポールドルが上昇している理由として、トレーダーがポジションや戦略の転換を迫 られているためでは、との見方を示している。 シンガポールドル は対米ドルで0.2%上昇、1米ドル=1.3238シン ガポールドルをつけた。先週は4年ぶり安値の1.3419シンガポールドルをつけた。 在シンガポールのある邦銀トレーダーは、アジア通貨全体の動きとして「ボラティリ ティーが突然高まったため、ポジションの巻き戻しが起きているのではないか」と話す。 台湾ドル も1米ドル=31.548台湾ドルと、1カ月ぶり高値に迫った。 コモンウェルス銀行のアジア通貨ストラテジスト、アンディー・ジー氏は、シンガポ ールドルや台湾ドルが上昇した理由として、投資家がファンディング通貨(キャリートレ ードで資金調達に使われる通貨)をユーロに変えているため、と指摘している。これまで は、シンガポールドルや台湾ドルがファンディング通貨に活用されることが多かった。 *0554GMT(日本時間午後2時54分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.40 116.15 -0.21 Sing dlr 1.3238 1.3263 +0.19 Taiwan dlr 31.606 31.786 +0.57 Korean won 1076.50 1083.30 +0.63 Baht 32.65 32.77 +0.37 Peso 44.68 44.68 +0.00 Rupiah 12580.00 12555.00 -0.20 Rupee 61.88 62.06 +0.30 Ringgit 3.5640 3.5605 -0.10 Yuan 6.2070 6.1881 -0.30 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.40 119.66 +2.80 Sing dlr 1.3238 1.3260 +0.17 Taiwan dlr 31.606 31.718 +0.35 Korean won 1076.50 1099.30 +2.12 Baht 32.65 32.90 +0.78 Peso 44.68 44.72 +0.10 Rupiah 12580.00 12380.00 -1.59 Rupee 61.88 63.03 +1.87 Ringgit 3.5640 3.4965 -1.89 Yuan 6.2070 6.2040 -0.05 *フィリピン市場は休場