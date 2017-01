米金融・債券市場＝国債価格6日ぶり下落、利食い売りで

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 111*21.50=2.4462% 10年債 米東部時間17時05分 103*24.00=1.8308% 5年債 米東部時間17時05分 101*18.50=1.2944% 2年債 米東部時間17時05分 100*08.50=0.4876% 16日の米金融・債券市場では、利食い売りに押され、国債価格が6営業日ぶりに下 落した。 欧州のデフレ懸念や前日のスイス国立銀行(中央銀行)によるスイスフランの対ユー ロの上限撤廃などを受け、米国債にはこれまで逃避資金が流入。30年債利回りは連日、 過去最低水準を更新していた。 ただこの日は、ロイター/ミシガン大学が発表した1月の米消費者信頼感指数(速報 値)が98.2と11年ぶりの高水準となるなど、一部好調な経済指標が発表されたこと で、利食いが発生。原油先物が小反発したことで、米経済成長が原油価格の急落で損なわ れるとの懸念が後退し、安全資産としての米国債の売りにつながった。 ジャネイ・モンゴメリの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は、「週初から国 債利回りは大きく下げていたため、この日は利食い売りが発生した」としている。 終盤の取引で30年債 は16/32安、利回りは前日終盤比2ベーシス ポイント高の2.433%近辺で推移している。同利回りは前日は2.350%まで低下 、過去最低を更新した。10年債 は10/32安。利回りは4bp上昇の1 .812%。 12月の米消費者物価(CPI)統計で総合指数が前月比0.4%低下し、2008 年12月以来6年ぶりの大幅な落ち込みとなったことを受け、10年債利回りは1年8カ 月ぶりの低水準となる1.698%まで低下。ただその後、ロイター/ミシガン大学の消 費者信頼感指数が11年ぶりの高水準となったことを受け国債に売りが出たことで、1. 83%台まで上昇した。 スイス中銀は前日、1ユーロ=1.20フランに設定していたスイスフランの対ユー ロでの上限の撤廃を発表。市場では、欧州中央銀行(ECB)が22日の理事会で国債買 い入れ型の本格的な量的緩和実施を発表する前に、スイス中銀が先手を打ったとの指摘も 出ている。 前出のジャネイ・モンゴメリのレバス氏は、「現在はECBが相場を動かす最大の要 因となっている」と指摘。米債券市場が来週19日はキング牧師の誕生日のため休場で、 今週末は3連休となることもあり、22日のECB理事会まで動意が薄い状態が続くと見 られている。 Tボンド先物3月限 は18/32安の149─17/32。 Tノート先物3月限 は15.5/32安の129─27.5/32。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (-2.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (-0.25)