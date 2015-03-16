17日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（２日目） 0825 閣議、閣議後大臣会見 0900 参議院予算委員会 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 1月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1530 黒田日銀総裁会見 1700 医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会 1715 対日直接投資推進会議 1900 甘利経済再生相会見 ●海外指標など １６日（月） ◇指標 16Mar 12:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Mar 16Mar 13:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Feb 16Mar 14:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Mar 16Mar 20:00 対米証券投資（財務省） Jan ◇イベント 18:45 ドラギＥＣＢ総裁が講演 "Growing out of the Crisis _ Challenges for Europe"（フランクフ ルト） 欧州ＩＴ見本市「ＣｅＢＩＴ」開幕（独ハノーバー、２０日まで） １７日（火） ◇指標 対中国海外直接投資（商務省） Feb 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Feb 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Mar 10:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q4 12:30 米住宅着工件数（商務省） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事録 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Mar 12:00 トルコ：中銀金利発表 Mar 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、１８日まで） インドネシア中銀金融政策発表 ◇決算予定 17 Mar AMC Q3 2015 Oracle Corp