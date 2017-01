アジア通貨動向（16日）＝大半が下げ拡大、インドネシアルピアは17年ぶり安値

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が下げを拡大。 今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、年央からの利上げ開始が示唆されるとの観 測が背景にある。 インドネシアルピア は17年ぶり安値を更新。2月の貿易統計で輸出入が共に 低迷したことが嫌気された。 国内企業からのドル需要で、0.4%安の1ドル=1万3244ルピアと1998年 8月以来の安値を付けた。トレーダーによると中央銀行が介入したもようで、下落分の一 部を取り戻した。 韓国ウォン は1年8カ月ぶり安値を付けた。輸入業者のドル需要などが背 景。 一時0.7%下落し、1ドル=1136.6ウォンで2013年7月以来の安値とな ったが、輸出業者から押し目買いが入り、下落分の一部を取り戻した。 原油安で、マレーシアリンギも軟調。0.7%安の1ドル=3.7110リンギとな った。先週は3.7170リンギで、2009年3月以来の安値を付けていた。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.27 121.43 +0.13 Sing dlr 1.3925 1.3927 +0.01 Taiwan dlr 31.639 31.710 +0.22 Korean won 1133.70 1128.50 -0.46 Baht 32.87 32.91 +0.12 Peso 44.41 44.30 -0.25 Rupiah 13235.00 13190.00 -0.34 Rupee 62.91 62.97 +0.09 Ringgit 3.7070 3.6855 -0.58 Yuan 6.2620 6.2595 -0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.27 119.66 -1.33 Sing dlr 1.3925 1.3260 -4.78 Taiwan dlr 31.639 31.718 +0.25 Korean won 1133.70 1099.30 -3.03 Baht 32.87 32.90 +0.09 Peso 44.41 44.72 +0.70 Rupiah 13235.00 12380.00 -6.46 Rupee 62.91 63.03 +0.19 Ringgit 3.7070 3.4965 -5.68 Yuan 6.2620 6.2040 -0.93