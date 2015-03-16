米金融・債券市場＝小幅高、ＦＯＭＣ控えハト派観測も

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［ニューヨーク １６日 ロイター］ - ３０年債 （指標銘柄） 米東部時間15時47分 96*19.50=2.6651% 前営業日終盤 95*29.00=2.7003% １０年債 （指標銘柄） 米東部時間15時46分 99*06.50=2.0893% 前営業日終盤 98*30.50=2.1175% ５年債 （指標銘柄） 米東部時間15時46分 99*03.50=1.5625% 前営業日終盤 98*31.75=1.5872% ２年債 （指標銘柄） 米東部時間14時51分 99*22.50=0.6532% 前営業日終盤 99*22.00=0.6610% １６日の米金融・債券市場は、国債価格が小幅高。全般的に薄商いのなか、今週の連 邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で連邦準備理事会（ＦＲＢ）が一段と慎重な姿勢を示すの ではないかとの見方が広がった。また株高が国債相場の上値を抑えた。 １０年債 は６／３２高。利回りは２．０９％と、前週末の２．１１％か ら低下した。３０年債 は２０／３２高、利回りは２．６６％で、前週末の２ ．６９％から低下した。 Ｔボンド先物６月限 は１１／３２高の１５９─３０／３２。 Ｔノート先物６月限 は３．５０／３２高の１２７─０７／３２。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -13.25 (-0.25)
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