UPDATE 2-米金融・債券市場＝小幅高、ＦＯＭＣ控えハト派観測も

(レートを更新しました) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*00.00=2.6457% 前営業日終盤 95*29.00=2.7003% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*11.00=2.0735% 前営業日終盤 98*30.50=2.1175% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*04.75=1.5542% 前営業日終盤 98*31.75=1.5872% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*21.50=0.6532% 前営業日終盤 99*22.00=0.6610% 16日の米金融・債券市場は、国債価格が小幅高。全般的に薄商いのなか、今週の連 邦公開市場委員会(FOMC)で連邦準備理事会(FRB)が一段と慎重な姿勢を示すの ではないかとの見方が広がった。また株高が国債相場の上値を抑えた。 10年債 は6/32高。利回りは2.09%と、前週末の2.11%か ら低下した。30年債 は20/32高、利回りは2.66%で、前週末の2 .69%から低下した。 17、18日の2日間の日程で開かれるFOMCでは、終了後に発表される声明文か ら「忍耐強く」との文言が削除されるとの見方が根強いものの、昨年5月以降約24%値 上がりしているドルが経済に及ぼす悪影響を考慮し、ここにきてFRBが文言の削除を再 検討するのではとの見方も浮上している。 RBS証券(コネティカット州)の国債ストラテジスト、エドワード・アクトン氏は 、FRBがドル高に対処するのは時間の問題にすぎない」と述べた。 この日発表された米指標が予想を下回ったことも、ハト派的な見方を後押しした。 Tボンド先物6月限 は11/32高の159─30/32。 Tノート先物6月限 は3.50/32高の127─07/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -13.25 (-0.25)