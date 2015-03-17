18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 春闘集中回答日 0850 10─12月期資金循環統計（日銀） 0850 ２月貿易統計（財務省） 1000 参院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 ３月金融経済月報（日銀） 1510 地銀協会長会見 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1530 日本商工会議所会頭会見 1600 日本郵政社長会見 1650 公示地価（国土交通省） ●海外指標など １７日（火） 10:00 ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局） Feb 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Mar 10:00 ユーロ圏雇用統計（統計局） Q4 12:30 米住宅着工件数（商務省） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Mar 12:00 トルコ：中銀金利発表 Mar 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、１８日まで） インドネシア中銀金融政策発表 ◇決算予定 17 Mar AMC Q3 2015 Oracle Corp １８日（水） ◇指標 21:45 ＮＺ：経常収支 Q4 23:00 韓国：失業率 Feb 01:30 中国新築住宅価格 Feb 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Jan 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jan 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:00 ポーランド：小売売上高 Feb ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Mar 10:00 ＯＥＣＤ、経済見通し中間評価 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） オズボーン英財務相、予算案提出 ミシェル・オバマ米大統領夫人が訪日（２０日まで） ◇決算予定 18 Mar 11:30 Q3 2015 FedEx 18 Mar BMO Q3 2015 General Mills, Inc. BMW fourth-quarter results