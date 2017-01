アジア通貨動向（17日）＝大半が上昇、軟調な米指標受けドル買い持ち圧縮

[シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア新興国通貨は大半が上昇。 軟調な米経済指標を受け、投資家がドルの買い持ち高を圧縮した。また、きょうから米連 邦公開市場委員会(FOMC)が始まるのを前に、市場には警戒感も漂っている。 インドネシアルピア は上昇。中銀がルピア安是正のため介入したもようだ。 ルピアは今年に入って以降、最もパフォーマンスの悪いアジア通貨となっている。16日 には1ドル=1万3244ルピアと1998年8月以来の安値を付けた。 韓国ウォン は上昇。株式市場への資金流入や輸出業者の決済需要に支えら れた。 シンガポールドル が上昇。ただ、2月の輸出が予想を下回り、4月に追加金 融緩和が実施されるとの見方が強まったことを受け、上げ幅は縮小した。 マレーシアリンギも上昇。幅広い通貨に対するドル安でショートカバーが活発化した 。 *0500GMT(日本時間午後2時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.36 121.33 -0.02 Sing dlr 1.3889 1.3908 +0.14 Taiwan dlr 31.627 31.712 +0.27 Korean won 1128.40 1131.50 +0.27 Baht 32.91 32.93 +0.06 Peso 44.42 44.42 +0.00 Rupiah 13205.00 13239.00 +0.26 Rupee 62.68 62.81 +0.20 Ringgit 3.6950 3.7050 +0.27 Yuan 6.2541 6.2624 +0.13 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.36 119.66 -1.40 Sing dlr 1.3889 1.3260 -4.53 Taiwan dlr 31.627 31.718 +0.29 Korean won 1128.40 1099.30 -2.58 Baht 32.91 32.90 -0.03 Peso 44.42 44.72 +0.69 Rupiah 13205.00 12380.00 -6.25 Rupee 62.68 63.03 +0.56 Ringgit 3.6950 3.4965 -5.37 Yuan 6.2541 6.2040 -0.80