米金融・債券市場＝中長期債利回りが2週間ぶり低水準、原油安で

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時12分 97*22.00=2.6118% 前営業日終盤 97*00.00=2.6457% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時09分 99*16.50=2.0542% 前営業日終盤 99*11.00=2.0735% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時11分 99*04.75=1.5543% 前営業日終盤 99*04.75=1.5542% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時03分 99*21.25=0.6736% 前営業日終盤 99*21.50=0.6532% 17日の米金融・債券市場では、中・長期債の利回りが2週間ぶりの水準に低下した 。原油価格が一段と低下したことで物価は緩やかにしか上昇しないとの見方が裏付けられ たことに加え、米経済指標が軟調だったことで連邦準備理事会(FRB)がハト派に傾く との見方が出たことが背景。 この日の取引で北海ブレント先物 は一時1バレル=53ドルを下回り、1カ 月半ぶりの水準に下落。これを受け、償還期限が5年から30年の米国債の利回りは3月 2日以来の低水準を付けた。 米株式市場が軟調だったことで米国債に対する安全買いが入り、利回り低下につなが ったとの見方も出ている。 終盤の取引で10年債 は12/32高、利回りは2.06%で推移。利 回りは一時2.038%まで低下した。 30年債 は1─8/32高、利回りは2.61%。一時は2.606% まで低下した。 Tボンド先物6月限 は1─14/32高の161─12/32。 Tノート先物6月限 は9/32高の127─16/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.00 (-0.75)))