UPDATE 2-米金融・債券市場＝中長期債利回りが2週間ぶり低水準、原油安で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*25.00=2.6072% 前営業日終盤 97*00.00=2.6457% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 99*17.00=2.0524% 前営業日終盤 99*11.00=2.0735% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時56分 99*04.75=1.5543% 前営業日終盤 99*04.75=1.5542% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時38分 99*21.25=0.6736% 前営業日終盤 99*21.50=0.6532% 17日の米金融・債券市場では、中・長期債の利回りが2週間ぶりの水準に低下した 。原油価格が一段と低下したことで物価は緩やかにしか上昇しないとの見方が裏付けられ たことに加え、米経済指標が軟調だったことで連邦準備理事会(FRB)がハト派に傾く との見方が出たことが背景。 この日の取引で北海ブレント先物 は一時1バレル=53ドルを下回り、1カ 月半ぶりの水準に下落。これを受け、償還期限が5年から30年の米国債の利回りは3月 2日以来の低水準を付けた。 DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、「 このところ原油安は軟調な米経済指標と合わせ、長期債に対する追い風となっている」と 述べた。 アナリストは、軟調な米株式市場を受け国債に安全買いが入ったことも利回り低下に つながったと指摘。ただ、連邦公開市場委員会(FOMC)声明を翌日に控え取引が薄く なっていることで、相場の振れが拡大したとの見方も出ている。 商務省がこの日発表した2月の米住宅着工件数は、年率換算で前月比17.0%減の 89万7000戸と、2014年1月以来の低水準となった。100万戸を下回るのは前 年8月以来となり、米経済が第1・四半期に勢いを失った可能性が示唆された。 アナリストの間では、連邦準備理事会(FRB)が17─18日のFOMC後に発表 する声明から政策金利の先行きを示すフォワードガイダンスの「忍耐強く(patient)」 との文言を削除する公算は引き続き大きいとの見方が大勢となっている。 ただ、米経済指標が軟調となっていることで、FRBは利上げは切迫しているわけで はないこと、もしくは利上げペースは緩やかになることを示唆する可能性がある。 ジャネイ・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は、「 FRBが緩やかに利上げを実施していくとの想定のもとで長期債を買い入れるのが賢い投 資の仕方だ」としている。 終盤の取引で10年債 は12/32高、利回りは2.06%で推移。利 回りは一時2.038%まで低下した。 30年債 は1─8/32高、利回りは2.61%。一時は2.606% まで低下した。 Tボンド先物6月限 は1─14/32高の161─12/32。 Tノート先物6月限 は9/32高の127─16/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.50 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -14.00 (-0.75)))