〔表〕ＦＲＢ米経済見通し

[18日 ロイター] - 米連邦準備理事会(FRB)は18日、国内総生産(GD P)、個人消費支出(PCE)価格指数、失業率およびフェデラルファンド(FF)金利 に関する見通しを公表した。 *見通しの詳細は以下のとおり。 (単位%、失業率以外は第4・四半期の前年同期比、失業率は第4・四半期の平均) 適正なフェデラルファンド(FF)金利見通しの中央値(%) MARCH DEC SEPT JUNE MARCH End-2015 0.625 1.125 1.375 1.125 1.000 End-2016 1.875 2.500 2.875 2.500 2.250 End-2017 3.125 3.625 3.750 n/a n/a Longer-run 3.750 3.750 3.750 4.000 4.000 <中間予想値> 2015 2016 2017 長期予想 実質GDP March 2.3 to 2.7 2.3 to 2.7 2.0 to 2.4 2.0 to 2.3 Dec 2.6 to 3.0 2.5 to 3.0 2.3 to 2.5 2.0 to 2.3 失業率 March 5.0 to 5.2 4.9 to 5.1 4.8 to 5.1 5.0 to 5.2 Dec 5.2 to 5.3 5.0 to 5.2 4.9 to 5.3 5.2 to 5.5 PCE March 0.6 to 0.8 1.7 to 1.9 1.9 to 2.0 2.0 Dec 1.0 to 1.6 1.7 to 2.0 1.8 to 2.0 2.0 コアPCE March 1.3 to 1.4 1.5 to 1.9 1.8 to 2.0 N/A Dec 1.5 to 1.8 1.7 to 2.0 1.8 to 2.0 N/A *前回発表は2014年12月17日 *成長および失業率の長期予想、長期的に持続可能とみられる推定値との解釈可能 *長期インフレ見通し、最大雇用と物価安定の二重責務に合致するとFRB当局者が 考える水準との解釈可能