19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 3月ロイター短観 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 参院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1120 自工会会長会見 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1330 国債投資家懇談会（財務省） 1400 ２月粗鋼生産（日本鉄鋼連盟） 1430 ２月の百貨店売上高（日本百貨店協会） 1630 全銀協会長会見 1730 菅原財務副大臣会見 ●海外指標など １８日（水） ◇指標 09:30 ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） Jan 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Jan 11:00 南ア：小売売上高 Jan 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:00 ポーランド：小売売上高 Feb ◇イベント 09:30 英金融政策委員会の議事録 Mar 10:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 10:00 ＯＥＣＤ、経済見通し中間評価 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） オズボーン英財務相、予算案提出 ミシェル・オバマ米大統領夫人が訪日（２０日まで） ◇決算予定 18 Mar 11:30 Q3 2015 FedEx 18 Mar BMO Q3 2015 General Mills, Inc. BMW fourth-quarter results １９日（木） ◇指標 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q4 10:00 ユーロ圏労働コスト Q4 12:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米経常収支（商務省） Q4 14:00 米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Mar 14:00 米景気先行指数（コンファレンス・ボード） Feb ◇イベント 08:30 スイス：中銀金利発表 Q1 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 14:00 タルーロ米ＦＲＢ理事が上院銀行委員会の公聴会で証言 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル、２０日まで） ◇決算予定 19 Mar AMC Q3 2015 Nike Inc