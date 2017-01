アジア通貨動向（18日）＝大半が堅調、米指標軟化でドル弱含み

[シンガポール 18日 ロイター] - 18日のアジア新興国通貨は大半が堅調。 さえない米住宅指標でドルが弱含んだことが背景にある。ただ、米連邦公開市場委員会( FOMC)声明の発表を控え、見送りムードとなっている。 株式市場への資金流入で、台湾ドル と韓国ウォン が上昇。 FOMCで金利の道筋を示すフォワードガイダンスから「忍耐強く(patient)」の 文言が削除されるとの観測もあり、慎重姿勢が見受けられる。フィリピンペソ は利益確定の売りが出て、約2カ月ぶり安値に下落した。 シンガポールドル は小幅安。中央銀行の調査で、民間のエコノミストが今年 の経済成長率とインフレ率見通しを引き下げたことが示されたため。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.36 121.37 +0.01 Sing dlr 1.3894 1.3888 -0.04 Taiwan dlr 31.540 31.667 +0.40 Korean won 1127.71 1128.90 +0.11 Baht 32.89 32.90 +0.05 Peso 44.73 44.55 -0.39 Rupiah 13160.00 13165.00 +0.04 Rupee 62.68 62.70 +0.04 Ringgit 3.7000 3.6975 -0.07 Yuan 6.2378 6.2499 +0.19 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.36 119.66 -1.40 Sing dlr 1.3894 1.3260 -4.56 Taiwan dlr 31.540 31.718 +0.56 Korean won 1127.71 1099.30 -2.52 Baht 32.89 32.90 +0.05 Peso 44.73 44.72 -0.01 Rupiah 13160.00 12380.00 -5.93 Rupee 62.68 63.03 +0.56 Ringgit 3.7000 3.4965 -5.50 Yuan 6.2378 6.2040 -0.54