TABLE-Daiwa House Residential Investment -6 MTH forecast

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Mar 18 (Reuters) Daiwa House Residential Investment EARNINGS ESTIMATES (in billions of yen unless specified)
6 months to 6 months to
Aug 31, 2015 Aug 31, 2015
LATEST PRIOR
FORECAST FORECAST
Revenues - 9.44
Operating - 4.07
Recurring - 3.23
Net - 3.23
Div - 4,350 yen
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