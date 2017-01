UPDATE 1-米金融・債券市場＝短期債利回り09年以来の大幅な低下、ＦＯＭＣ声明受け

(内容を追加します。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.00=2.5089% 前営業日終盤 97*25.00=2.6072% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*23.50=1.9182% 前営業日終盤 99*17.00=2.0524% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*29.50=1.3913% 前営業日終盤 99*04.75=1.5543% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*28.50=0.5565% 前営業日終盤 99*21.25=0.6736% 18日の米金融・債券市場では国債利回りが低下。米連邦公開市場委員会(FOMC )声明とイエレン連邦準備理事会(FRB)議長の会見での発言がハト派的と受け取られ るなか、短期債利回りは1日としては約6年ぶりの大幅な下げを記録した。 FRBは同日発表したFOMC声明で、金融政策の正常化に関し「忍耐強く(patien t)」いられるとした文言を削除し、利上げに道を開いた。一方で、次回4月のFOMC での利上げの「公算は小さい」との見方を示した。 また、同時に公表したFRB当局者の経済見通しでは、2015年のインフレ率見通 しが引き下げられたほか、金利予想も大幅に下方修正された。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米金利戦略主任、プリヤ・ミスラ氏は「市 場ではハト派的な結果が見込まれていたが、予想以上にハト派的な内容になった」と指摘 した。 利上げにより敏感とされる2年 および3年債 利回りは一時、そ れぞれ0.532%、0.894%に低下。1日としては2009年3月半ば以来の大幅 な下げとなったほか、2月6日以来の低水準を更新した。 指標10年債 利回りも一時1.91%と、2月9日以来の低水準をつけ たほか、1日としては2013年9月半ば以来の大幅な下げを記録。 30年債 利回りも2.5%と、2月9日以来の水準に低下。また、1日 の下げとしては2013年4月以来の大きさとなった。 5年債 利回りも一時1.37%、7年債 利回りは1.69%と 、ともに2月6日以来の低水準をつけた。 終盤の取引では、10年債は1─9/32高、利回りは1.92%。30年債は2 ─10/32高、利回りは2.5%。 2年債は7/32高、利回りは0.56%となった。 BMOキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ディミトリ・デリス氏は「市 場は、4、6月の利上げはもはや想定していない。9月利上げの可能性も見込まれていな いだろう。そうした見方が債券価格を押し上げた」と指摘した。 Tボンド先物6月限 は1─24/32高の163─4/32。 Tノート先物6月限 は1─2/32高の128─18/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.00 (-1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (-1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -17.25 (-3.25)