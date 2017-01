UPDATE 1-〔ロイター調査〕米プライマリーディーラー、16社中12社が9月以降の利上げ予想

(情報を追加します) [ニューヨーク 18日 ロイター] - ロイターが18日の米連邦公開市場委員会 (FOMC)声明の発表後にプライマリーディーラー(米公認政府証券ディーラー)を対 象に実施した調査によると、16社中12社は米利上げが2015年9月以降になるとの 見方を示した。 6月の利上げ予想を維持したのは4社のみだった。 3月6日時点の調査では、16社中7社が9月以降の利上げを予想、9社が6月の利 上げを予想していた。 ダイワ・キャピタル・マーケッツ・アメリカのチーフエコノミスト、マイク・モラン 氏は「成長率とインフレ率の予測が下方修正されたことが主因だ」と指摘。 ドイツ銀行のエコノミスト、ジョー・ラボーニャ、ブレット・ライアン両氏は「連邦 準備理事会(FRB)は明らかにドル高を懸念している。金利予測の下方修正は、インフ レ見通しが引き続き抑制されていることを反映している」との見方を示した。 利上げ開始時期の予想 March 6 Feb 6 BAML September - Q3 2015 Barclays* - June June BMO September September September Bank of Nova Scotia - June June BNP Paribas September September September Cantor Fitzgerald June June June Citigroup* - - - Credit Suisse June June June Daiwa September June June Deutsche Bank September - June Goldman Sachs September - - HSBC September September September Jefferies December December December JPMorgan* - June June Mizuho Q2 2016 - Q2 2016 Morgan Stanley* - - - Nomura September September September RBC June June June RBS September September September Societe Generale June June June TD Securities September September September UBS* - June June Median September June June * Denotes the primary dealer declined or did not respond in time for the poll.