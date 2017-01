アジア通貨動向（19日）＝上昇、利上げを急がない米ＦＢＲの姿勢で

[シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア新興国通貨は上昇。利上げ を急がない米連邦準備理事会(FRB)の姿勢が示されたためドルが下落し、リスク志向 が高まった。 米連邦公開市場委員会(FOMC)後に公表された声明では、金融政策の正常化に関 し「忍耐強く(patient)」いられるとした文言が削除され、利上げへの布石が打たれた 一方、成長率やインフレ率見通しが引き下げられ、利上げを急がない可能性が示された。 これを受けて韓国ウォンやインドネシアルピアが急上昇した。 *0135GMT(日本時間午前10時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.91 120.09 +0.15 Sing dlr 1.3771 1.3766 -0.04 Taiwan dlr 31.401 31.650 +0.79 Korean won 1113.30 1129.90 +1.49 Baht 32.73 32.91 +0.53 Peso 44.62 44.75 +0.29 Rupiah 13005.00 13165.00 +1.23 Rupee 62.69 62.69 +0.00 Ringgit 3.6700 3.7075 +1.02 Yuan 6.2135 6.2294 +0.26 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.91 119.66 -0.21 Sing dlr 1.3771 1.3260 -3.71 Taiwan dlr 31.401 31.718 +1.01 Korean won 1113.30 1099.30 -1.26 Baht 32.73 32.90 +0.52 Peso 44.62 44.72 +0.22 Rupiah 13005.00 12380.00 -4.81 Rupee 62.69 63.03 +0.54 Ringgit 3.6700 3.4965 -4.73 Yuan 6.2135 6.2040 -0.15