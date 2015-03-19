新規上場企業の横顔：日本スキー場開発（4月22日マザーズ上場）

［東京 １９日 ロイター］ - ４月２２日にマザーズ上場予定の「日本スキー場開 発」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区大手町 ≪事業内容≫ スキー場の運営 ≪代表者≫ 代表取締役社長 鈴木 周平 ≪資本金≫ 15億6434万円 ≪発行済み株式数≫ 393万8100株（2015年3月18日） ≪従業員数≫ 13名（2015年2月28日現在） ≪業績≫ 2014年7月期 2013年7月期 売上高（千円） 165,564 138,351 経常利益（千円） -77,805 293 当期利益（千円） -77,849 -44,533 １株当たり利益（円） -36.30 -28.18 １株当たり純資産（円） 309.51 23.06 配当（円） - - 注）2014年12月26日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2014年7月期 2013年7月期 売上高（千円） 4,909,978 4,037,785 経常利益（千円） 750,727 515,697 当期利益（千円） 520,715 389,949 １株当たり利益（円） 242.85 246.80 １株当たり純資産（円） 724.49 573.48 ≪総資産≫ （千円） 1,204,419（2014年7月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,095,975（2014年7月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 日本駐車場開発 84.30 3,320,000 Ｓｈｕｎ Ｈｉｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 2.54 100,000 Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ 2.54 100,000 グリーンコア 2.54 100,000 氏家 太郎 1.78 70,000 鈴木 周平 1.40 55,000 ラックランド 0.85 33,300 Ｈｏｔｅｌ Ｌｏｔｔｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 0.85 33,300 _梨 光 0.81 32,000 宇津井 高時 0.81 32,000 向所 和也 0.81 32,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１５年４月１日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１５年４月３日から２０１５年４月９日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１５年４月１０日 ≪申込期間≫ ２０１５年４月１４日から２０１５年４月１７日 (以上、２０１５年３月１８日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報