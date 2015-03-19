〔表〕きょうの投信設定（20日）＝8本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 アムンディ・ＵＳインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）／（年２回決算型） ＜愛称：アルティメット・アメリカ＞ アムンディ・ジャパン 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド２０１５─０３（円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド ＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ＣＡＭユーロ経済ファンド キャピタル アセットマネジメント 設定上限額：２００億円 設定額：── 販売会社：キャピタル・パートナーズ証券 米国優先リートオープン（毎月決算型）（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：各１００億円 設定額：── 販売会社：岡三証券、三縁証券、阿波証券
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