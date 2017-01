UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝上昇、利上げを急がない米ＦＢＲの姿勢で

(最新の値動きを追加しました) [シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア新興国通貨は上昇。利上げ を急がない米連邦準備理事会(FRB)の姿勢が示されたためドルが下落し、リスク志向 が高まった。 米連邦公開市場委員会(FOMC)後に公表された声明では、金融政策の正常化に関 し「忍耐強く(patient)」いられるとした文言が削除され、利上げへの布石が打たれた 一方、成長率やインフレ率見通しが引き下げられ、利上げを急がない可能性が示された。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査部門責任者、Jeong My-young氏は、「F RBが成長懸念として初めて輸出の鈍化に言及した。ドル高に対する懸念が反映されてい る」と指摘した。 ただ投資家やアナリストは、必ずしも新興アジア通貨が長期的に上昇トレンドをたど るとは限らない、とも指摘する。 韓国ウォンは1.8%高の1ドル=1110.5ウォンで始まったが、外為当局の介 入が警戒されて値を削る展開となった。1110ウォンの水準を下回った段階で、当局が 介入すると一部のトレーダーはみている。 インドネシアルピアは1.4%上昇し、一時、心理的な節目の1ドル=1万3000 ルピアを3月9日以来初めて下回った。 *0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.43 120.09 -0.28 Sing dlr 1.3806 1.3766 -0.29 Taiwan dlr 31.426 31.650 +0.71 Korean won 1116.70 1129.90 +1.18 Baht 32.73 32.91 +0.53 Peso 44.70 44.75 +0.11 Rupiah 13015.00 13165.00 +1.15 Rupee 62.40 62.69 +0.47 Ringgit 3.6760 3.7075 +0.86 Yuan 6.1937 6.2294 +0.58 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.43 119.66 -0.64 Sing dlr 1.3806 1.3260 -3.95 Taiwan dlr 31.426 31.718 +0.93 Korean won 1116.70 1099.30 -1.56 Baht 32.73 32.90 +0.52 Peso 44.70 44.72 +0.04 Rupiah 13015.00 12380.00 -4.88 Rupee 62.40 63.03 +1.02 Ringgit 3.6760 3.4965 -4.88 Yuan 6.1937 6.2040 +0.17