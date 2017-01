再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝短・中期債利回りやや上昇　前日のＦＯＭＣ声明消化

(第1段落の表現を修正します) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*13.50=2.5276% 前営業日終盤 97*25.00=2.6072% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 100*08.50=1.9703% 前営業日終盤 100*23.50=1.9182% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*17.00=1.4736% 前営業日終盤 99*29.50=1.3913% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時37分 99*25.00=0.6132% 前営業日終盤 99*28.50=0.5565% 19日の米金融・債券市場では、短・中期債の利回りがやや上昇した。FRBはこの ところハト派的な傾向を示しているものの、金融引き締めに向かって引き続き動いている との見方が意識された。前日は連邦公開市場委員会(FOMC)声明を受け短期債を中心 に利回りが急低下していた。 ただ長期債利回りは低下し、終盤の取引で30年債 は6/32高、利回 りは2.53%で推移している。 前日の取引では、FOMC声明で利上げ時期についてこれまでほど積極的でない姿勢 が示されたことで、国債利回りは低下した。ただ、一夜明けたこの日は、年内利上げの可 能性は引き続き存在しているとの認識があらためて確認されたことで利回りは上向いた。 ニューエッジUSA(ニューヨーク)の市場戦略部門ディレクター、ロバート・バン バテンバーグ氏は、「良好な経済統計が数件発表されれば、6月利上げ観測がまだ台頭し てくる」とし、「(利上げ時期の予想は)どちらの方向に傾いてもおかしくないため、市 場参加者は取引にあまり深くかかわりたくないのではないか」としている。 終盤の取引で10年債 は8/32安、利回りは1.98%で推移。5年 債 は8/32安、利回りは1.48%。3年債 は5/32安、利回 りは1%となっている。 Tボンド先物6月限 は2/32高の163─6/32。 Tノート先物6月限 は11/32安の128─7/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.75 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -18.00 (-0.75)