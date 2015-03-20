23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 月例経済報告関係閣僚会議、3月月例経済報告 1400 ２月のスーパー売上高 1400 ２月のショッピングセンター売上高 1530 経団連会長会見 1800 宮下財務副大臣会見 ●海外指標など ２０日（金） ◇指標 07:00 独生産者物価指数（連邦統計庁） Feb 09:00 ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） Jan ◇イベント 14:20 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（アテネ） 15:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がパネル討論に参加 ３月２１日（土） 日中韓外相会談（ソウル） ３月２２日（日） スウェーデン総選挙 フランス地方（県）議会選第１回投票 ３月２３日（月） ◇指標 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Feb 12:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Feb 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Feb ◇イベント 08:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（パリ） 15:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演