［２０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Monday, 23 March, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：3月月例経済報告 1400 日本：２月のスーパー売上高 1400 日本：２月のショッピングセンター売上高 1530 日本：経団連会長会見

●海外● ◇イベント 08:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（パリ） 15:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 Tuesday, 24 March, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省）（財務省） 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）

●海外● ◇イベント 10:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 17:00 米財務省２年債入札 Wednesday, 25 March, 2015---------------------------------------- 0850 日本：２月企業向けサービス価格指数（日銀） 1100 自動車大手８社 ２月生産実績 1300 日本：日本マクドナルドホールディングス 株主総会 1430 パナソニックと野村不動産 横浜市スマートタウン構想説明会

●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀金融安定報告 10:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（ロンドン） 17:00 米財務省５年債入札 17:00 米財務省変動利付き２年債入札 Thursday, 26 March, 2015---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1000 東芝 ３次元ＮＡＮＤフラッシュメモリ説明会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：１０年利付国債（４月債）の発行予定額等（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1730 パナソニック 津賀社長会見

●海外● ◇イベント 08:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、経済と金融政策について講演 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、金融政策と経済見通しに関するパネルディスカッションに参加 17:00 米財務省７年債入札 ボアオ・アジアフォーラム（２９日まで）

「Asia's New Future: Toward a Community of Common Destiny」 Friday, 27 March, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Monday, 30 March, 2015---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 23:15 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 Tuesday, 31 March, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント 12:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 14:15 メスター米クリーブランド地区連銀総裁がパネルの司会 Wednesday, 01 April, 2015---------------------------------------- 0850 日本：３月日銀短観 ●海外● ◇イベント 12:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネルの司会 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネルの司会

Thursday, 02 April, 2015---------------------------------------- 0850 日本：３月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：３月日銀短観・企業の物価見通し 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀）

●海外● ◇イベント 12:30 米ＦＲＢ主催の会議でイエレン議長が開幕のあいさつ 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（３日まで）

コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総裁が出席

◇休場 フィリピン、インド Friday, 03 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

●海外● ◇イベント ＦＲＢ主催の会議「Economic Mobility: Research & Ideas on Strengthening Families, Communities & the Economy」（最終日）

コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁とブラード・セントルイス地区連銀総裁が出席

◇休場 米国（株式市場は休場）、英国、豪、香港、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド、ブラジル〔グッドフライデー〕、台湾 Monday, 06 April, 2015-----------------------------------------

●海外● ◇イベント 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ）

◇休場 英国、豪〔イースターマンデー〕、中国、香港〔清明節〕、タイ、台湾

Tuesday, 07 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合（１日目）

●海外● ◇休場 香港

Wednesday, 08 April, 2015---------------------------------------- All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目）

●海外● ◇イベント 18:00 米ＦＯＭＣ議事要旨発表(for March 17-18 meeting) ◇決算予定 08 Apr AMC Q1 2015 Alcoa Inc Thursday, 09 April, 2015---------------------------------------- 1400 日本：４月金融経済月報（日銀） 1500 日本：3月工作機械受注速報（日本工作機械工業会）

●海外● ◇休場 フィリピン Friday, 10 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0850 日本：３月貸出・預金動向（日銀） Monday, 13 April, 2015---------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議

●海外● ◇休場 タイ Tuesday, 14 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

●海外● ◇休場 タイ、インド Wednesday, 15 April, 2015---------------------------------------- 1315 日本：黒田日銀総裁あいさつ（信託大会）

●海外● ◇イベント ＥＣＢ理事会 ◇休場 タイ Friday, 17 April, 2015---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。