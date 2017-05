アジア通貨動向（20日）＝大半が下落、マレーシアリンギは6年ぶり安値

[シンガポール 20日 ロイター] - 20日のアジア新興国通貨は大半が下落。 オーバーナイトでドルが持ち直した。マレーシアでは2月のインフレ率が約5年ぶりの低 水準となったことを受け、リンギ が6年ぶり安値を付けた。 インドネシアルピア は、輸入関連など国内企業のドル需要で下落。韓国ウォ ン は対円でのウォン高を抑制するために外為当局が介入するとの警戒感から軟 調となった。 フィリピンペソ は2カ月ぶり安値。オーバーナイトのノンデリバラブルフ ォワード取引ではオフショアファンドが売りを出していた。 米連邦公開市場委員会(FOMC)がハト派的な姿勢を示したことで、アジア通貨は 週間ベースで上昇する見通し。 台湾ドル は株式市場への資金流入から、今週これまでに0.8%上昇してい る。ルピアも0.8%高。ルピアは週間ベースで5週連続の下げを記録しており、中央銀 行が介入したとみられている。 インドルピー やタイバーツ はいずれも0.7%上昇した。韓国ウォ ンは0.6%高となった。 一方、フィリピンペソは1.2%安で、週間ベースで2014年3月以来の大幅下落 となる見通し。マレーシアリンギは、国債が格下げされる可能性へ懸念から1%下落した 。 *0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.69 120.79 +0.08 Sing dlr 1.3878 1.3874 -0.03 Taiwan dlr 31.450 31.502 +0.17 Korean won 1121.60 1117.20 -0.39 Baht 32.69 32.73 +0.12 Peso 44.84 44.72 -0.27 Rupiah 13090.00 13030.00 -0.46 Rupee 62.55 62.52 -0.05 Ringgit 3.7230 3.7055 -0.47 Yuan 6.1875 6.1961 +0.14 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.69 119.66 -0.86 Sing dlr 1.3878 1.3260 -4.45 Taiwan dlr 31.450 31.718 +0.85 Korean won 1121.60 1099.30 -1.99 Baht 32.69 32.90 +0.64 Peso 44.84 44.72 -0.27 Rupiah 13090.00 12380.00 -5.42 Rupee 62.55 63.03 +0.78 Ringgit 3.7230 3.4965 -6.08 Yuan 6.1875 6.2040 +0.27