米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＲＢのハト派スタンス意識され買い戻し

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.00=2.5074% 前営業日終盤 99*13.50=2.5276% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*19.50=1.9320% 前営業日終盤 100*08.50=1.9703% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.75=1.4160% 前営業日終盤 99*17.00=1.4736% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.75=0.5853% 前営業日終盤 99*25.00=0.6132% 20日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下。前日は利益確定売りが出ていた ものの、米連邦準備理事会(FRB)が少なくとも9月まで低金利を維持する公算が大き いとの見方が広がる中、この日は買い戻す動きとなったことが指摘された。 カンター・フィッツジェラルドのアナリスト、ジャスティン・レデラー氏は、米連邦 準備理事会(FRB)の極めて慎重なスタンスが意識されたと述べた。 18日に発表された米連邦公開市場委員会(FOMC)声明から、FRBが利上げを 急いでいないことが示唆され、短期債を中心に利回りは急低下。その反動で19日には利 食い売りが広がっていた。 また、独連邦債10年物利回り が欧州中央銀行(ECB)の国債買い入 れプログラムを背景に過去最低を更新したことを受け、海外投資家による米債買いも膨ら んだ。 取引終盤、指標10年債 は14/32高、利回りは1.93%。 30年債 は24/32高、利回りは2.5%。低インフレ見通しが引き 続き追い風となった。 3年債 は4/32高、利回りは0.94%。 利回りは軒並み低下したものの、前日につけた数週間ぶり低水準からはいずれも押し 戻されている。 Tボンド先物6月限 は31/32高の164─5/32。 Tノート先物6月限 は15/32高の128─22/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+1.50) U.S. 30-year dollar swap spread -16.00 (+1.75)