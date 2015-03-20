〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（3月17日終了週）

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［２０日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 17Mar2015 week Prior week Long 44,496 32,898 Short 92,550 92,285 Net -48,054 -59,387 ユーロ 17Mar2015 week Prior week Long 56,329 61,271 Short 250,103 242,344 Net -193,774 -181,073 ポンド 17Mar2015 week Prior week Long 47,155 48,053 Short 85,006 80,644 Net -37,851 -32,591 スイスフラン 17Mar2015 week Prior week Long 18,129 7,217 Short 15,894 15,597 Net 2,235 -8,380 カナダドル 17Mar2015 week Prior week Long 21,001 22,011 Short 53,823 61,041 Net -32,822 -39,030 豪ドル 17Mar2015 week Prior week Long 63,046 15,137 Short 91,853 91,988 Net -28,807 -76,851 メキシコペソ 17Mar2015 week Prior week Long 23,702 30,622 Short 79,641 66,269 Net -55,939 -35,647 ニュージーランドドル 17Mar2015 week Prior week Long 13,117 13,347 Short 14,258 15,827 Net -1,141 -2,480 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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