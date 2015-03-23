24日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月24日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0810 閣議、閣議後会見 1000 参議院予算委員会 1030 流動性供給入札（財務省） 1035 3月製造業ＰＭＩ 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 新規上場 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ がマザーズに（公開価格2750円） 新規上場 イード がマザーズに（公開価格1400円） 新規上場 ファーストコーポレーション＜1430.T>がマザーズに（公開価格1600円） 東証１部指定 エムティーアイ がジャスダックから 東証１部指定 アイ・エス・ビー が東証２部から ●海外指標など ２３日（月） ◇指標 12:30 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Feb 14:00 米中古住宅販売（全米リアルター協会） Feb ◇イベント 08:40 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（パリ） 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の経済金融委員会で証言 15:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が講演 独ギリシャ首脳会談（ベルリン） ２４日（火） ◇指標 01:45 中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） Mar 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Mar 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Mar 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Feb 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Feb 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:30 米消費者物価指数（労働省） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jan 13:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Feb ◇イベント 02:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が豪で経済見通しについて講演 10:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 17:00 米財務省２年債入札