アジア通貨動向（23日）＝上昇、ドル安で

[シンガポール 23日 ロイター] - 23日のアジア新興国通貨は上昇している 。ドルが幅広く売られ、投資家がアジア通貨の売り持ちを縮小している。 マレーシアリンギ は対ドルで1.2%上昇。トムソン・ロイターのデータに よると、1日として2月4日以降最大の上昇率。トレーダーのショートカバーの動きなど に支援されている。 韓国ウォン も、国内の債券先物や株式への海外投資家の買いを背景に値上 がり。ただ、当局による介入が警戒され伸び悩んだ。 タイバーツ は国債価格が上昇するなか、2週間ぶりの高値をつけた。インド ネシアルピア も上昇。政府がルピア相場支援に向け、中央銀行と協調する方針を 示したことが好感されている。 ドル指数 は米利上げ時期をめぐる不透明感から、主要通貨バスケットに対し下 落した。 米景気回復を示す力強い指標を受けて連邦準備理事会(FRB)が6月にも利上げを 開始するとの見方が強まり、ドルはここ数カ月間上昇してきた。 しかしFRBは先週、経済成長とインフレの見通しを引き下げた。ロイター調査によ ると、現在、ウォール街の金融機関の大半が、FRBは少なくとも9月まで利上げを先送 りにすると予想している。 OCBC銀行のアナリストは、顧客向けノートで「FRBの利上げが先延ばしされ、 より緩やかになれば、アジアを含む新興国市場にとって一息つく余地が広がるだろう」と 指摘した。 *0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.89 120.04 +0.12 Sing dlr 1.3763 1.3798 +0.25 Taiwan dlr 31.438 31.548 +0.35 Korean won 1114.90 1123.00 +0.73 Baht 32.54 32.73 +0.58 Peso 44.84 44.82 -0.04 Rupiah 13025.00 13112.00 +0.67 Rupee 62.29 62.46 +0.27 Ringgit 3.6835 3.7270 +1.18 Yuan 6.2040 6.2062 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.89 119.66 -0.20 Sing dlr 1.3763 1.3260 -3.65 Taiwan dlr 31.438 31.718 +0.89 Korean won 1114.90 1099.30 -1.40 Baht 32.54 32.90 +1.11 Peso 44.84 44.72 -0.26 Rupiah 13025.00 12380.00 -4.95 Rupee 62.29 63.03 +1.19 Ringgit 3.6835 3.4965 -5.08 Yuan 6.2040 6.2040 +0.00