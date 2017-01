米金融・債券市場＝国債価格が小幅高、ギリシャ債務交渉めぐり不透明感

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間15時48分 99*29.00=2.5044% 前営業日終盤 99*27.00=2.5074% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間15時47分 100*26.50=1.9077% 前営業日終盤 100*19.50=1.9320% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時46分 99*29.75=1.3897% 前営業日終盤 99*25.75=1.4160% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時44分 99*27.25=0.5772% 前営業日終盤 99*26.75=0.5853% 23日の米金融・債券市場では、国債価格が小幅高。ギリシャの債務交渉をめぐり不 透明感が広がるなか、米国債相場は底堅く推移したものの、900億ドル規模の国債入札 を週内に控え上値は抑えられた。全般的に薄商いで上下に振れる展開となった。 10年債 は4/32高。利回りは1.915%と、前週末から1.5ベ ーシスポイント(bp)低下した。 Tボンド先物6月限 は4/32安の164─01/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (-0.50)