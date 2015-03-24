25日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月25日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日本マクドナルド株主総会 宮尾日銀審議委員が退任 ２月自動車大手生産 0850 ２月企業向けサービス価格指数（日銀） 1500 中尾アジア開発銀行（ＡＤＢ）総裁会見 新規上場 Ａｉｍｉｎｇ がマザーズに（公開価格920円） 新規上場 ハウスドゥ がマザーズに（公開価格3600円） 新規上場 シンデン・ハイテックス がジャスダックに（公開価格2740円） ●海外指標など ２４日（火） ◇指標 08:00 仏総合ＰＭＩ速報値 Mar 08:00 仏サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 08:00 仏製造業ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独総合ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独製造業ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 Mar 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Feb 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Feb 11:45 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） w/e 12:30 米消費者物価指数（労働省） Feb 12:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jan 13:45 米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar 14:00 米新築１戸建て住宅販売（商務省） Feb ◇イベント 02:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が豪で経済見通しについて講演 12:00 ルー米財務長官が講演 10:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁がパネルディスカッションに参加 17:00 米財務省２年債入札 ２５日（水） ◇指標 21:45 ＮＺ：貿易収支 Feb 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q4 09:00 独ＩＦＯ業況指数 Mar 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米耐久財受注（商務省） Feb ◇イベント 00:30 豪中銀金融安定報告 10:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演（ロンドン） 17:00 米財務省５年債入札 17:00 米財務省変動利付き２年債入札