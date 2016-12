アジア通貨動向（24日）＝総じて上昇、中国ＰＭＩなど重しに

[シンガポール 24日 ロイター] - 24日のアジア通貨は総じて堅調。市場で は米利上げ時期をめぐる不透明感が強まっている。 ドルは連邦準備理事会(FRB)が利上げを急がないとの見方で、総じて下落してい るが、サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁は、今年半ばまでに利上げを検討す べきだとの見解を示した。 HSBC/マークイットが発表した3月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI) 速報値は11カ月ぶりの低水準となり、一部のアジア通貨の圧迫材料となっている。 ウォン は一時0.8%上昇し、1ドル=1105.4ウォン。3月6日以 来の高値をつけた。月末の輸出業者の決済が背景。ただ、為替介入に対する警戒感から伸 び悩む展開となっている。 ルピア も一時0.5%上昇し、1ドル=1万2950ルピア。3月6日以来 の高値をつけた。ノンデリバラブル・フォワード(NDF)や国債価格の上昇が背景。 マレーシアリンギ も上昇。マレーシアの国債や株価の上昇が背景。ただ、中 国PMIを受け原油が下げたことで、伸び悩む展開となっている。マレーシアは原油の純 輸出国。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.67 119.73 +0.05 Sing dlr 1.3679 1.3649 -0.22 Taiwan dlr 31.350 31.503 +0.49 Korean won 1106.35 1114.60 +0.75 Baht 32.55 32.55 +0.00 Peso 44.74 44.79 +0.11 Rupiah 12965.00 13014.00 +0.38 Rupee 62.20 62.27 +0.11 Ringgit 3.6700 3.6950 +0.68 Yuan 6.2122 6.2160 +0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.67 119.66 -0.01 Sing dlr 1.3679 1.3260 -3.06 Taiwan dlr 31.350 31.718 +1.17 Korean won 1106.35 1099.30 -0.64 Baht 32.55 32.90 +1.08 Peso 44.74 44.72 -0.04 Rupiah 12965.00 12380.00 -4.51 Rupee 62.20 63.03 +1.33 Ringgit 3.6700 3.4965 -4.73 Yuan 6.2122 6.2040 -0.13