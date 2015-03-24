2月の英生産者物価、前年比-1.8％　

［ロンドン ２４日 ロイター］ - 英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した２月の生産者物価統計によると、産出指数は前月比０．２％上昇、前年比は１．８％低下だった。
市場予想は、前月比横ばい、前年比１．９％低下だった。
詳細は以下の通り。（かっこ内は前回発表）
FEB JAN F’CAST ＜産出指数（季節調整前）＞
Mth-on-mth change 0.2 -0.4 (-0.5) 0.0
Yr-on-yr change -1.8 -1.9 (-1.8) -1.9
＜産出指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（季節調整前）＞
Mth-on-mth change 0.1 0.2 (0.2) 0.1
Yr-on-yr change 0.2 0.3 (0.5) 0.4
＜投入指数―素材・燃料（季節調整前）＞
Monthly change 0.2 -3.6 (-3.7) 1.6
Yr-on-yr change -13.5 -14.1 (-14.2) -12.4
＜投入指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（調整後）＞
Monthly change -1.6 -1.3 (-1.1)
Yr-on-yr change -4.2 -3.3 (-2.8)
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