UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、低インフレ懸念長引くとの見方で

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*23.00=2.4658% 前営業日終盤 99*26.00=2.5089% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 101*04.50=1.8731% 前営業日終盤 100*26.00=1.9094% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*02.25=1.3602% 前営業日終盤 99*29.75=1.3897% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時27分 99*28.25=0.5611% 前営業日終盤 99*27.25=0.5772% 24日の米金融・債券市場では、米国債利回りが低下した。低インフレが長期化する との見方から、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期も後ずれする公算が大きいとの 観測が広がった。 午後終盤の取引で、指標10年債 は12/32高。利回りは1.87% と、前日の1.92%から低下した。 米国債相場は前週の米連邦公開市場委員会(FOMC)でインフレ、成長見通しが下 方修正されて以来、上昇基調にある。米銀大手の間では、少なくとも9月までFRBは利 上げしないとの見方が大勢となっている。 朝方発表された2月の消費者物価指数(CPI)統計は、総合指数が前月比0.2% 上昇し、4カ月ぶりにプラスに転じた。だが市場では低インフレ見通しがなお根強い。 とりわけ30年債がアウトパフォームし、イールドカーブのフラット化が進んだ。 CRTキャピタルのシニア国債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏は「懸念する ようなインフレ圧力はないとの見方から、長期債がアウトパフォームしている」と指摘し た。 同日発表の2月の英CPIも、1989年の現行方式の統計開始以来初めて、前年比 の伸び率がゼロとなった。 低インフレ観測がこの日実施された260億ドルの米2年債入札も支援した可能性が ある。最高落札利回りは0.598%と、2月に実施された前回入札の0 .603%か ら低下した。またロイターのデータによると、WI(発行前)取引で示されていた利回り を1ベ ーシスポイント(bp)弱下回った。 25日は350億ドルの5年債、26日には290億ドルの7年債の入札が行われる 。25日には130億ドルの2年物変動利付債(FRN)のリオープン(銘柄統合)入札 も予定されている。 Tボンド先物6月限 は1━7/32高の165─8/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 26.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -16.75 (unch)