26日の国内・海外経済指標と行事予定

(3月26日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 原田日銀審議委員就任会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 2年利付国債の入札発行(財務省) 1030 10年利付国債(4月債)の発行予定額等(財務省) 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) 1245 2年利付国債の入札結果(財務省) 1515 2年利付国債の第II非価格競争入札結果(財務省) 1600 自民党「財政再建に関する」特命委員会 1730 パナソニック 津賀社長会見 新規上場 モバイルファクトリー がマザーズに(公開価格1410円) 新規上場 日本動物高度医療センター がマザーズに(公開価格1130円) 新規上場 プラッツ がマザーズに(公開価格3260円) 市場変更 藍澤證券 が東証1部に ジャスダックから ●海外指標など 25日(水) ◇指標 09:00 独IFO業況指数 Mar 11:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 12:30 米耐久財受注(商務省) Feb ◇イベント 10:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策について講演(ロンドン) 17:00 米財務省5年債入札 17:00 米財務省変動利付き2年債入札 26日(木) ◇指標 07:00 独消費者信頼感指数(GfK) Apr 07:45 仏GDP改定値(INSEE) Q4 09:00 ユーロ圏M3(ECB) Feb 09:30 英小売売上高(国立統計局) Feb 12:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 13:45 米サービス部門PMI速報値(マークイット) Mar 13:45 米総合PMI速報値(マークイット) Mar ◇イベント 08:00 フィリピン:中銀金利発表 08:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、経済と金融政策について講演(フランクフルト) 09:00 台湾:中銀金利発表 Q1 12:00 ドラギECB総裁がイタリア議会の委員会に出席。ECBの政策・構造改革・ユーロ圏の経済成 長などについて発言。 13:00 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁、金融政策と経済見通しに関するパネルディスカッショ ンに参加 13:00 南ア:中銀金利発表 15:00 メキシコ:中銀金利発表 Mar 17:00 米財務省7年債入札 ボアオ・アジアフォーラム(29日まで) 「Asia's New Future: Toward a Community of Common Destiny」